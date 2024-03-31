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16:51, 31 марта 2024Мир

Сальдо назвал число сдавшихся в плен в Херсонской области бойцов ВСУ

Губернатор Херсонской области: за неделю в плен сдались 18 украинских солдат

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За прошедшую неделю в Херсонской области сдались в плен 18 украинских солдат и сержантов. Об этом в Telegram-канале в воскресенье, 31 марта, написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Украинская сторона за указанный период потеряла более 370 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии, добавил Сальдо. Речь идет о территории, находящейся в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», уточнил он.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ активно сдаются в плен благодаря работе российских беспилотников и артиллерии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление оператора БПЛА 70-го полка.

Наиболее ожесточенные бои сейчас ведутся под Авдеевкой, в районе села Работино, рассказывал в середине марта «Ленте.ру» военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Украинские бойцы стали активнее применять бронетехнику, отмечал он.

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      Лилиана Набиуллина
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