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17:49, 31 марта 2024Бывший СССР

На Украине призвали серьезно отнестись к словам Маска о потере Одессы

Соскин: слова Маска о потере Украиной Одессы нужно воспринимать серьезно
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Nacho Doce / Reuters

Заявления американского предпринимателя Илона Маска о скорой потере Украиной Одессы следует воспринимать серьезно. Об этом рассказал бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель... Он и сказал, что если Киев не войдет в процесс перемирия, наступит потеря Одессы», — подчеркнул он, отметив чрезвычайную популярность Маска.

По словам Соскина, украинским властям также следует опасаться мощных ударов планирующими бомбами по энергетической инфраструктуре, которые начали наносить российские войска.

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«Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию», — подчеркнул украинский политик, назвав ситуацию очень опасной. В связи с этим, по мнению Олега Соскина, властям Украины следует гораздо больше думать о заключении перемирия, на чем также настаивает Илон Маск.

Ранее Олег Соскин обратил внимание на игнорирование украинским руководством предупреждений бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера. Американский политик призывал президента Украины Владимира Зеленского выстраивать внешнюю политику с учетом небольшой роли Киева в мире.

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      Дмитрий Попов
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