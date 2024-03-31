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22:38, 31 марта 2024Россия

Крымский политик назвал Одессу ключом к безопасности юга России

В крымском парламенте назвали Одессу ключом к безопасности юга России

Фото: Reuters

Освобождение Одессы от власти Киева является ключом к обеспечению безопасности юга России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Одесса всегда была исторически русской территорией. «Сегодня — это ключ к стратегической безопасности для юга России», — назвал задачу политик.

Константинов уточнил, что со стороны Одессы Вооруженные силы Украины (ВСУ) посылают на Крым ракеты и дроны. По его словам, в Одессе живут русские люди, которым чужд украинский национализм.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса никогда не была частью Украины.

ЖЗЛ
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