В крымском парламенте назвали Одессу ключом к безопасности юга России

Освобождение Одессы от власти Киева является ключом к обеспечению безопасности юга России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Одесса всегда была исторически русской территорией. «Сегодня — это ключ к стратегической безопасности для юга России», — назвал задачу политик.

Константинов уточнил, что со стороны Одессы Вооруженные силы Украины (ВСУ) посылают на Крым ракеты и дроны. По его словам, в Одессе живут русские люди, которым чужд украинский национализм.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса никогда не была частью Украины.