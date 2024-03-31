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06:54, 31 марта 2024Бывший СССР

Подземный город для бойцов в ЛНР показали на видео

В ЛНР показали подземный город для восстановления вышедших с передовой бойцов
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) показали первый построенный в Луганской народной республике (ЛНР) «подземный город» для бойцов, вышедших с передовой. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Подземный пункт восстановления для бойцов построен военными под землей для безопасности личного состава. Там бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание. Объект оснащен прицепными кухнями для приготовления пищи в полевых условиях, есть разделение по цехам.

Внутри подземных помещений развешаны картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Для начала работы пункта потребовалось полтора месяца, сейчас продолжает совершенствоваться материальная база.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль восточную окраину населенного пункта Часов Яр.

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      Марина Совина
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