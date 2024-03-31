Посетителям «Крокус Сити Холла» продолжат выдавать их вещи

СК: процесс выдачи вещей и авто посетителям «Крокус Сити Холла» будет продолжен

Процесс признания потерпевшими посетителей «Крокус Сити Холла» продолжается. Не прекращается и выдача оставленных ими вещей и транспортных средств, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

В воскресенье, 31 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин провел на месте трагедии оперативное совещание. Следственная группа представила ему доклады по ряду направлений, среди которых экспертное и криминалистическое сопровождение следствия.

Посетители концертного зала и другие неравнодушные граждане продолжают обращаться в СК РФ, следует из сообщения на сайте. Следователи регулярно изучают предоставленные им данные, чтобы восстановить детальную картину случившегося.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК изучит связи террористов в «Крокусе» для установления всех организаторов. По его словам, этих людей планируют установить поименно.