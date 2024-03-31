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18:48, 31 марта 2024Россия

Посетителям «Крокус Сити Холла» продолжат выдавать их вещи

СК: процесс выдачи вещей и авто посетителям «Крокус Сити Холла» будет продолжен

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Процесс признания потерпевшими посетителей «Крокус Сити Холла» продолжается. Не прекращается и выдача оставленных ими вещей и транспортных средств, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

В воскресенье, 31 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин провел на месте трагедии оперативное совещание. Следственная группа представила ему доклады по ряду направлений, среди которых экспертное и криминалистическое сопровождение следствия.

Посетители концертного зала и другие неравнодушные граждане продолжают обращаться в СК РФ, следует из сообщения на сайте. Следователи регулярно изучают предоставленные им данные, чтобы восстановить детальную картину случившегося.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК изучит связи террористов в «Крокусе» для установления всех организаторов. По его словам, этих людей планируют установить поименно.

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      Лилиана Набиуллина
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