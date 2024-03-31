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18:35, 31 марта 2024Силовые структуры

СК изучит связи террористов в «Крокусе» для установления всех организаторов

Бастрыкин поручил изучить все связи подозреваемых по теракту в «Крокусе»

Кадр: Russian Investigative Committee / Reuters

Следователи изучат связи террористов в «Крокусе» для поименного установления организаторов. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе проверки работы криминалистов и следователей, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия. Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла"», — говорится в публикации.

Ранее Бастрыкин отреагировал на нападение пациента с ножницами на медиков.

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      Маргарита Миронова
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