СК изучит связи террористов в «Крокусе» для установления всех организаторов

Бастрыкин поручил изучить все связи подозреваемых по теракту в «Крокусе»

Следователи изучат связи террористов в «Крокусе» для поименного установления организаторов. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе проверки работы криминалистов и следователей, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия. Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе и проведение следственных действий с посетителями "Крокус Сити Холла"», — говорится в публикации.

Ранее Бастрыкин отреагировал на нападение пациента с ножницами на медиков.