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18:12, 31 марта 2024Мир

Последствия отмены выборов на Украине оценили

Украинский институт политики: чтобы выборы все же состоялись, надо менять законы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Невозможно спрогнозировать, как на возможность переговоров Москвы и Киева повлияет отмена выборов на Украине. Об этом заявил глава Украинского института политики Руслан Бортник, слова которого приводит РБК.

Чтобы выборы все же состоялись, Киеву надо отменить военное положение или менять законы, после чего получить одобрение Конституционного суда, добавил он. Первый сценарий эксперт назвал маловероятным. В то же время проведение выборов в сегодняшних условиях, когда в стране действует военное положение, будут носить низкий уровень легитимности, убежден Бортник.

Руководитель Украинского института политики полагает, что готовность Зеленского к переговорам будет зависеть от результатов СВО и внутренней позиции самого украинского президента.

По мнению эксперта Carnegie Politika («Фонд Карнеги за международный мир» включен в реестр иноагентов в России) Константина Скоркина, регулярная сменяемость руководства «являлась сильной стороной украинской демократии». Поэтому ситуацию с отменой выборов он охарактеризовал как «злую иронию».

Ранее в России заявили о нелегитимности Зеленского из-за отмены выборов президента. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что украинский глава перестанет быть легитимным с 21 мая, поскольку решение об отмене выборов принято «в нарушение конституции Украины».

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      Лилиана Набиуллина
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