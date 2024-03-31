Стала известна реакция принца Гарри на невозможность отмечать Пасху с семьей

Mirror: принц Гарри удручен, что его дети не отмечают Пасху с королевской семьей

Британский принц Гарри удручен тем, что его дети, Арчи и Лилибет, не отмечают Пасху в кругу королевской семьи, а сам он остро реагирует на отсутствие его детей на семейных мероприятиях из-за ссор и разлада с отцом и мачехой. О реакции принца на невозможность совместного праздника стало известно британской газете The Mirror.

«Поскольку Гарри и его жена проживают в Калифорнии и не входят в состав королевской семьи, это означает, что они не принимают участия во многих традициях государственных праздников, таких как Рождество и Пасха. Принц Гарри остро чувствует, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, упускают из виду важную королевскую традицию [традиционного обеда с молодым ягненком в качестве главного блюда и охоты за пасхальными яйцами]», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон не будет на службе, потому что принцесса Уэльская в настоящий момент проходит курс превентивной химиотерапии. У Кейт Миддлтон, как и у монарха, диагностировали рак.