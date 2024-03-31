Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:41, 31 марта 2024Из жизни

Стала известна реакция принца Гарри на невозможность отмечать Пасху с семьей

Mirror: принц Гарри удручен, что его дети не отмечают Пасху с королевской семьей

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский принц Гарри удручен тем, что его дети, Арчи и Лилибет, не отмечают Пасху в кругу королевской семьи, а сам он остро реагирует на отсутствие его детей на семейных мероприятиях из-за ссор и разлада с отцом и мачехой. О реакции принца на невозможность совместного праздника стало известно британской газете The Mirror.

«Поскольку Гарри и его жена проживают в Калифорнии и не входят в состав королевской семьи, это означает, что они не принимают участия во многих традициях государственных праздников, таких как Рождество и Пасха. Принц Гарри остро чувствует, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, упускают из виду важную королевскую традицию [традиционного обеда с молодым ягненком в качестве главного блюда и охоты за пасхальными яйцами]», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Ни принца Уильяма, ни Кейт Миддлтон не будет на службе, потому что принцесса Уэльская в настоящий момент проходит курс превентивной химиотерапии. У Кейт Миддлтон, как и у монарха, диагностировали рак.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком

      Посетителям «Крокус Сити Холла» продолжат выдавать их вещи

      Конгрессмен США призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

      В Херсонской области полицейские грабили переводивших гривны в рубли земляков

      Стала известна реакция принца Гарри на невозможность отмечать Пасху с семьей

      СК изучит связи террористов в «Крокусе» для установления всех организаторов

      Главкома ВСУ уличили во лжи по словам о продвижении украинской армии на фронте

      Российские ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

      Последствия отмены выборов на Украине оценили

      В Британии рассказали о парализовавших ВСУ российских ударах по энергосистеме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше