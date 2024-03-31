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16:38, 31 марта 2024Среда обитания

Россиян научили определять мошенников при покупке квартиры

Эксперт Ермилова: понять, что квартиру продает мошенник, можно по пяти признакам

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Понять, что квартиру продает мошенник, можно по пяти признакам. Определять злоумышленников на вторичном рынке жилья научила россиян эксперт по недвижимости Юлия Ермилова, пишет aif.ru.

Покупателей недвижимости должна насторожить слишком низкая цена — если стоимость квартиры ниже рыночной, высоки риски обмана, предупредила специалистка. Второй яркий признак аферистов — отказ показать документы на квартиру и разъяснить историю перехода прав собственности.

Кроме того, мошенники часто требуют полную предоплату без оформления документов или возможности посмотреть жилье. «Либо показывают, но просят очень крупный задаток до подписания договора купли-продажи. Нормальной считается предоплата до 100 тысяч рублей, но обычно стороны сходятся на сумме в два-три раза меньше», — рассказала Ермилова.

Есть еще два признака, которые могут указывать на злоумышленников, но могут быть вызваны и реальными жизненными обстоятельствами. Первый — срочная продажа квартиры, когда владелец давит на покупателя в попытке ускорить сделку. Второй — отказ агента от организации встречи с собственником или продажа по доверенности. Однако эксперт призвала оценивать ситуацию комплексно, а не на основании какого-то одного тревожного звоночка.

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      Нина Ташевская
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