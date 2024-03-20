Среда обитания
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11:07, 20 марта 2024Среда обитания

Мошенники оставили россиянку без квартиры и 2,5 миллиона рублей

Пермячка осталась без квартиры и 2,5 миллиона рублей из-за мошенников

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Доверившись аферистам, 56-летняя жительница города Березники Пермского края осталась без жилья. Об этом сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Впервые мошенники связались с женщиной в октябре прошлого года. Звонки осуществлялись через мессенджер. В разговоре злоумышленница представилась работницей главного следственного управления Москвы. Свою должность она подтвердила заверенными электронными документами. Россиянку убедили, что ее банковскими счетами пытаются завладеть неизвестные. Следом, как утверждала собеседница, они займутся квартирой.

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Для спасения жилплощади от чужих посягательств женщине посоветовали срочно ее продать, а деньги перевести на якобы безопасный счет. Вырученные от продажи средства — почти 2,5 миллиона рублей — пермячка направила на предоставленные ей реквизиты. Вдохновившись успехом этой аферы, преступники решили пойти дальше. Пострадавшей пытались внушить, что в опасности также находится и квартира ее матери. Однако в этот момент женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Мошенники разыскиваются, возбуждено уголовное дело.

Ранее, спасая сбережения и жилье от мнимых мошенников, в ловушку попалась пожилая учительница из Норильска. Аферистам удалось выманить у россиянки 15,5 миллиона рублей. Почти восемь миллионов рублей аферистам добровольно отдала пенсионерка из Петрозаводска. На них она вышла сама через лжесайт «Газпром инвеста». В общем пожилая женщина контактировала с мошенниками четырежды, надеясь найти то «выгодную подработку в удаленном формате», то дешевую недвижимость в Карелии.

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      Виктория Клабукова
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