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08:34, 31 марта 2024Забота о себе

Сексолог указала на принципиальные отличия мужского и женского оргазмов

Фото: Unsplash

Сексуальность мужчины и женщины различается между собой, отличия достижения мужского и женского оргазма связаны с физиологией и психологией. Об этом рассказала гинеколог и сексолог Алсу Кучумова в беседе с UfacityNews.ru.

Мужская сексуальность формируется спонтанно, гормоны повышаются еще с пубертатного периода, отметила врач. За это отвечают разные мозговые центры. Так, у мужчин часть гипоталамуса, отвечающая за половое влечение, в 2,5 раза больше, чем у женщин, что объясняет гораздо большее влияние секса на мозг мужчин, нежели на женский.

«Мужской оргазм — это неизбежный процесс, который необходим для продолжения рода. У женщин все не так просто. И это первое отличие. Женщина должна обучиться оргазму, как езде на велосипеде», — сообщила Алсу Кучумова. Для девушек доступны разные виды оргазма, хотя чаще всего к медицинским специалистам обращаются с проблемой, когда не могут испытать вагинальный оргазм.

По словам сексолога, этот вид удовольствия труднодостижим с физической точки зрения, однако в обществе бытует убеждение, что женский оргазм должен наступать во время полового акта и желательно одновременно с партнером. Родоначальник этой теории — Фрейд, который был убежден, что только вагинальный оргазм является правильным.

«Данные представления могут мешать женщине получать оргазм другими способами, потому что она будет стесняться заявлять о своих предпочтениях. И тут мы подошли к следующему отличию — на оргазм женщины могут влиять психологические факторы. Это доверие, чувства к партнеру», — объяснила Кучумова.

Гинеколог добавила, что женщине для получения удовольствия важно расслабиться, на это нужно какое-то время. Она отметила, что если к партнеру изначально не возникает влечения, оно может появиться или усилиться вместе с возбуждением после стимуляции эрогенных зон. По мнению Кучумовой, мужчинам крайне важен сам факт достижение оргазма, в то время как женщине бывает достаточно самих ласк и близости, и завершать процесс необязательно.

Еще одно отличие — женщинам свойственен множественный оргазм, в то время как мужчины могут испытать максимум двойной — в начале сокращение половых органов, а после совмещение этого процесса с эякуляцией. Женский оргазм длится вдвое дольше, нежели у мужчин.

Также сексолог рассказала, что в момент оргазма у девушек активизируется в десять раз больше мозговых зон. Это происходит потому, что у них несколько зон стимуляции — клитор, влагалище и шейка матки, в то время как у мужчины стимулируется только зона полового члена.

Ранее врач Антонина Сметник раскрыла пользу регулярного секса для женщин. «Секс может позитивно влиять на гормональный фон женщины. А правильный гормональный фон — это абсолютное добро и позитив для матки», — сообщила она.

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      Александра Синицына
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