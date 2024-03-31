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06:00, 31 марта 2024Экономика

Россиянам дали совет по экономии на продуктах

Финконсультант Матвеева рекомендовала покупать продукты оптом для экономии

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Один из способов значительно сэкономить на покупке продуктов — планировать заранее и покупать оптом некоторые категории, об этом «Ленте.ру» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева. В частности, она предложила закупать в больших объемах продукты с долгим сроком хранения.

«При покупке оптовыми партиями возможно получить скидки или специальные условия от поставщиков, что позволит сэкономить деньги на каждом продукте. Это особенно актуально для товаров с длительным сроком хранения, таких как: мука, рис, сахар и другие. Например, на оптовую покупку риса ритейлеры предлагают скидку от 10 до 21», — рассказала эксперт.

Орехи, которые также имеют достаточно большой срок хранения, по словам Матвеевой, тоже стоит закупать оптом. Выгода на этот дорогостоящий продукт может составить до 23 процентов за килограмм.

Кроме того, она предложила обратить внимание на консервированные овощи и фрукты — там сети предлагают скидки от 10 до 20 процентов.

«Сюда же можно отнести и соусы, имея их в запасе вы всегда будете готовы к различным застольям, не тратя время на поиск нужного продукта в магазине. В этом сегменте ритейлеры предлагают скидку от 17 до 52 процентов, при покупке сразу 10 упаковок», — сказала финансовый консультант.

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      Наталия Белова
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