Стало известно о новых взрывах в Харьковской области

В Харьковской области прогремели новые взрывы

На востоке Украины в Харьковской области прогремели новые взрывы, соответствующие сообщения поступают на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

«О сильном взрыве в Харькове сообщают местные паблики. Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении. Позднее стало известно о втором взрыве, который прогремел в том же районе, что и первый.

Ранее подобную информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале и призвал жителей оставаться в укрытиях. Где именно произошли взрывы не уточняется до сих пор.

