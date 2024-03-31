Стало известно о повышении зарплаты у ряда россиян с 1 апреля

Медработники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты с апреля

Медработники из малых российских городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец, пишет РИА Новости.

«Правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Сумма зависит от численности проживающих в населенных пунктах», — отметила она.

Так, в городах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек, медики будут получать 29 тысяч рублей, а средний персонал — по 13 тысяч. Врачам из населенных пунктов с населением менее 50 тысяч человек каждый месяц будут выплачивать дополнительные 50 тысяч, а медработникам среднего звена — по 30 тысяч рублей.

Помимо этого, с 1 апреля также будет повышена окладная часть зарплаты всех медработников до 50 процентов.

В феврале президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта за счет увеличения допвыплат размер зарплат медиков в малых городах, райцентрах и селах.

Глава РФ попросил правительство в соответствующие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы, необходимой для реализации решений.

Также Путин заявил о необходимости запустить программы повышения квалификации для медработников приемных отделений больниц и бригад скорой помощи.