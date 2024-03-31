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06:30, 31 марта 2024Наука и техника

Открыта древняя звездная система возле Млечного Пути

The Astrophysical Journal: обнаружена древняя звездная система UMa3/U1

Фото: Arnulfo Franco / AP

Астрономы Университета Виктории (Канада) и Йельского университета (США) обнаружили древнюю звездную систему, являющуюся спутником Млечного Пути, под названием Ursa Major III/UNIONS1 (сокращенно UMa3/U1). Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Наблюдения были проведены с помощью телескопа Обсерватории Кека, канадско-французско-гавайского телескопа (CFHT), а также телескопа Pan-STARRS Гавайского университета. UMa3/U1, которая до сих избегала обнаружения, располагается в направлении созвездия Большой Медведицы, на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли.

UMa3/U1 включает в себя всего 60 звезд возрастом более 10 миллиардов лет и имеет диаметр всего 10 световых лет. Она лишь в 16 раз превышает массу Солнца и в 15 раз менее массивна самой слабой карликовой галактики. Астрономы подтвердили, что система является гравитационно-связанной и относится либо к карликовым галактикам, либо к звездным скоплениям.

Предварительный анализ скоростей звезд в галактике показал, что UMa3/U1 может быть галактикой с преобладанием темной материи. Это могло бы объяснить, как звездам удается оставаться сплоченной группой в течение долгого времени. Кроме того, этот вариант подтвердил бы современную космологическую модель ΛCDM, которая предсказывает, что вокруг крупных галактик должны вращаться сотни звездных систем-спутников.

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      Александр Еникеев
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