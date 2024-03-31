Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой

Умерла бывший тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщил ее сын тренер Денис Самохин в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Самохин рассказал, что его матери не стало вечером 30 марта. Он отметил, что последние четыре года Дубинская боролась с БАС (боковым амиотрофическим склерозом). «[Болезнь] забрала у нее все. Силу‚ энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать. Она так и не смогла принять себя в этой болезни, что съедало ее еще сильнее», — написал тренер.

В разное время Дубинская работала со многими титулованными российскими фигуристами. Под ее руководством занимались Ирина Лобачева и Илья Авербух, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Камила Валиева, Николай Морозов, Даниил Глейхенгауз и многие другие.