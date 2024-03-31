В Белгородской области под обстрелом ВСУ погибла мирная жительница

Гладков: под обстрелом ВСУ в селе Дунайка Белгородской области погибла женщина

В Белгородской области под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница села Дунайка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы», — заявил он.

Глава Белгородской области также отметил, что оказались повреждены четыре частных домовладения и три автомобиля. Кроме того, в результате обстрела пострадали и линии газо- и электроснабжения. В настоящий момент на месте работают оперативные службы, а после окончания повторного обстрела продолжится подомовой обход территории.

В субботу, 30 марта, Гладков также заявлял об атаке на приграничное село Тишанка. По его словам, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в небе над регионом российскими средствами противовоздушной обороны были уничтожены десять снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Он уточнил, что атаку по территории России пытались произвести около 07:00.