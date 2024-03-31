В двух разведочных скважинах рудника «Пионер» обнаружили воду

Вода обнаружена в пятой и шестой скважинах рудника «Пионер» в Амурской области

В пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области, где произошел прорыв горных пород и под завалами оказались 13 человек, обнаружили воду. Об этом указано в сообщении главного управления МЧС России по региону, передает ТАСС.

«При бурении пятая и шестая скважины вышли в горные выработки, проведены их обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов, которые показали наличие воды, глины, льда», — уточняется в документе. Также отмечено об опасности повторного прорыва.

В связи с угрозой прорыва работы на шахте ниже зоны затопления были приостановлены. Проходка скважин проводилась в местах возможного нахождения людей для определения состояния горных выработок.

Ранее в Telegram-канале главного управления МЧС России по Амурской области сообщили о начале бурения восьмой разведочной скважины на руднике «Пионер», где 18 марта произошло обрушение породы.