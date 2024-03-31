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13:52, 31 марта 2024Мир

В Германии назвали сроки начала производства ракет для систем ПВО Patriot

Глава MBDA: в ФРГ в ближайшие три года начнется производство ракет для Patriot

Фото: George Calin / Reuters

Производство ракет для западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot начнется в ФРГ в течение ближайших трех лет. Об этом в интервью изданию Augsburger Allgemeine заявил глава оружейной компании Matra BAE Dynamics Aérospatiale (MBDA) Томас Готтшильд.

«MBDA получила контракт со своим американским партнером Raytheon через совместное предприятие на производство до 1 тысячи ракет, которые будут производиться в Шробенхаузене. Контракт рассчитан на десять лет. Мы можем инвестировать на этой основе... Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет», — заявил глава компании.

Ранее Готтшильд заявил, что компания также намерена приостановить производство крылатых ракет Taurus, поскольку государственный заказ на них «на данный момент отсутствует». Готтшильд также отметил, что вопрос поставки ракет Taurus на Украину является политическим решением. При этом он убежден, что Вооруженным силам Украины подобная техника необходима.

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      Виктория Кондратьева
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