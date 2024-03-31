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12:32, 31 марта 2024Мир

В Германии заявили о приостановке выпуска ракет Taurus

Spiegel: Германия приостанавливает производство крылатых ракет Taurus

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В Германии оборонная компания MBDA намерена приостановить производство крылатых ракет Taurus, поскольку государственный заказ на них на данный момент отсутствует. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителей компании.

«Для нашей отрасли это непросто, когда производство приостановлено», — подчеркнул директор MBDA Томас Готтшильд, указав, что в этих условиях производство останавливается и на предприятиях их основных поставщиков.

Готтшильд также отметил, что вопрос поставки ракет Taurus на Украину является политическим решением. При этом он убежден, что Вооруженным силам Украины подобная техника необходима. «Для украинцев Taurus в нынешней ситуации был бы важным дополнительным вкладом», — добавил директор компании.

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      Дмитрий Попов
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