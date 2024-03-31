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19:10, 31 марта 2024Мир

В Германии признали угрозы кибербезопасности страны

Глава информбезопасности ФРГ сообщила о проблемах противостояния киберугрозам

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

Глава Федерального управления информационной безопасности Германии (BSI) Клаудия Платтнер сообщила о проблемах в противостоянии киберугрозам из-за недостаточных полномочий у ее ведомства. Слова женщины в воскресенье, 31 марта, публикует издание Tagesspiegel.

Как заявила Платтнер, BSI нужны полномочия для сбора кризисных команд в случае атаки и объединения усилий федерального правительства и региональных властей ФРГ. Это необходимо, чтобы сообща действовать с первых секунд кибератаки и понимать всю картину ЧП.

Платтнер уверена, что действующие законы страны и бюрократия, запрещающие создание совместных баз данных, мешают оперативному противодействию кибератакам. Глава BSI посетовала, что нельзя звонить по 16 раз друг другу, как это происходит сейчас, в попытке понять картину происходящего.

14 марта киберэксперт Александр Вураско рассказал про самые популярные типы кибератак против россиян.

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      Владимир Седов
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