Названы самые популярные типы кибератак против россиян

IT-эксперт Вураско назвал банковский фишинг популярным типом атак в 2023 году

В 2023 году по типу фишинговых атак лидировали взлом соцсетей, фейковые акции и банковский фишинг. Самые популярные типы кибератак против россиян в беседе с «Лентой.ру» назвал руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

IT-эксперт рассказал, что число выявленных фишинговых ресурсов в 2023 году выросло на 21 процент по сравнению с 2022 годом. По типу фишинговых атак, как отметил специалист, лидировал взлом соцсетей и мессенджеров.

«Хакеры получают доступ к аккаунтам пользователей с помощью рассылки фейковых сайтов с предложением авторизоваться в популярных соцсетях и мессенджерах под различными предлогами — от онлайн-голосования за детские рисунки в конкурсах или подписания петиции для получения бесплатного premium-аккаунта или социальных выплат», — объяснил Вураско.

Популярными фишинговыми атаками также были фейковые акции и опросы от различных брендов, заявил эксперт. «Жертву заманивают предложениями получить подарок от известного бренда — для этого ей необходимо поделиться информацией о розыгрыше с друзьями в соцсетях», — рассказал он. При этом, как уточнил специалист, ссылка в итоге ведет на фейковый сайт, где жертв просят оплатить доставку приза.

Распространенной атакой также стал банковский фишинг, добавил Вураско. По его словам, в рамках схемы мошенники пытались получить доступ к личному кабинету клиента банка и украсть деньги с его счета.

«Если раньше хакеры стремились узнать данные банковской карты и SMS-код подтверждения для разового списания или оформления подписки, то в 2023 году на фейковых сайтах чаще просили указывать номер телефона и любую информацию, которая позволит зайти в личный кабинет клиента банка или изменить в нем пароль», — раскрыл подробности схемы обмана эксперт. Получив доступ к личному кабинету пользователя, мошенник мог распоряжаться его средствами и даже оформить на имя жертвы кредит.

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