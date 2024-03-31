В Госдуме оценили высказывания мэра Парижа о россиянах на Олимпийских играх

Журова заявила, что мэр Парижа Идальго подставила МОК высказываниями о россиянах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила высказывания мэра Парижа Анн Идальго о россиянах на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, Идальго хочет, чтобы никто из россиян не приехал в Париж. «Такими заявлениями она просто подставила Международный олимпийский комитет (МОК), который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — заключила она.

Ранее Идальго рассказала, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. При этом она выразила поддержку «изо всех сил» украинским атлетам.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.