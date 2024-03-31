В МВД заявили о возможности наличия чипов в головах террористов в «Крокусе»

Советник главы МВД Овчинский: террористами в «Крокусе» могли управлять чипами

Террористами, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», могли управлять извне, с помощью вживленных в мозг чипов. Такое предположение выдвинул советник главы МВД России и генерал-майор полиции в отставке Владимир Овчинский в эфире Первого канала.

«В комплексе [для управления действиями террористов] действовали психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» — предположил бывший высокопоставленный сотрудник МВД.

Ранее директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили организаторов недавних терактов.