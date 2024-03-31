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15:33, 31 марта 2024Россия

«Мы знаем поименно». Спецслужбы установили организаторов терактов в России. Виновников обещали найти и наказать

Директор ФСБ Бортников: спецслужбам известны организаторы терактов в России

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Российские спецслужбы установили организаторов терактов против страны. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам главы ФСБ, правоохранительные органы и спецслужбы принимают все необходимые меры для поиска преступников. Каждого из них Бортников пообещал наказать.

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, мы знаем поименно, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и наказать этих негодяев», — заявил Бортников.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Он добавил, что идет в том числе поиск преступников, работающих на украинские террористические формирования. По словам Бортникова, среди таких людей есть те, кто организовал боевые подразделения, и те, кто только собирался это сделать.

Путин поручил наказывать предателей России без срока давности

Президент России Владимир Путин поручил сотрудникам ФСБ искать и наказывать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы. При этом глава государства призвал привлекать преступников к ответственности без срока давности.

Путин отметил, что хозяева бросают предателей России как мясо. «Поделом им», — добавил президент.

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Перед ФСБ также стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Президент подчеркнул, что все попытки посеять смуту в стране должны быть жестко пресечены.

«В 2023 году сотрудники ФСБ грамотно и четко действовали по всем своим направлениям, подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России», — отметил глава государства.

Генпрокурор России заявил о каре для всех причастных к теракту в «Крокусе»

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что всех заказчиков, исполнителей и кураторов теракта в «Крокус Сити Холле» настигнет кара. По его мнению, единственной целью террористов было запугать граждан и разрушить единство народа России.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Вскоре исполнителей теракта задержали в Брянской области, а 24 марта суд отправил их под стражу.

23 марта Владимир Путин обратился к гражданам. По словам главы государства, для террористов, которые устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, подготовили «окно» для побега на Украину. Сейчас спецслужбы работают для выявления пособников террористов, следствие сделает все, чтобы установить детали теракта, подчеркнул Путин.

Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет

Владимир Путинпрезидент России

24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент выразил глубокие соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой теракта.

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      Маргарита Миронова
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