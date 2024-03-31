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06:28, 31 марта 2024Россия

В российском городе мужчина разделся и разгромил магазин мяса

Е1: в Екатеринбурге пьяный мужчина разделся и разгромил магазин мяса

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге агрессивный мужчина разделся и пошел громить магазин мяса. Об этом пишет Е1.

Инцидент произошел на улице Титова. Мужчина сначала снял футболку, показал непристойный жест, а затем стал врываться в магазин, ломая дверь. Сотрудники вызвали полицию.

Как сообщили в УМВД по российскому городу, прибывшие правоохранители задержал дебошира. В отношении мужчины 1972 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Нетрезвого нарушителя передали бригаде скорой медицинской помощи. Он был настолько пьян, что не мог объяснить причины своей ярости.

Очевидица рассказала, что дебошира удалось скрутить благодаря покупателю — высокому спортивному мужчине. Нарушителю порядка связали руки и ноги скотчем. Он просил охрану отпустить его домой. При этом, по ее словам, он чуть не покалечил охранника «палкой от двери».

Ранее пьяный пассажир устроил дебош в российском поезде и был снят с рейса. 37-летний мужчина начал неадекватно вести себя по пути из Новокузнецка в Томск. Он стал нецензурно выражаться и обругал попутчиков и проводника поезда.

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      Марина Совина
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