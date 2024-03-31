В Сирии взорвался автомобиль, семь человек погибли

В сирийском городе Азаз взорвался автомобиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей и очевидцев.

По данным агентства, семь человек погибли, еще 30 получили ранения. Уточняется, что взрыв произошел во время массового ночного шоппинга после окончания дневного поста во время мусульманского месяца Рамадан.

При взрыве были повреждены фасады ближайших домов. Улица, на которой произошел инцидент, завалена обломками.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве взорвался автомобиль такси. На кадрах с моментом происшествия видно, что взрыв произошел, когда машина стояла на светофоре. После этого из горящего такси выпрыгнул мужчина, который сбросил с себя верхнюю одежду, что бы потушить пламя. В результате водителя с ожогом руки доставили в больницу.