Владельца российского ЛГБТ-бара арестовали

В Оренбурге владельца ЛГБТ-бара арестовали до 18 мая за экстремизм

В Оренбурге владельца ЛГБТ-бара Роse (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено) арестовали до 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда в российском городе.

По данным следствия, которые приводит ТАСС, мужчина нашел и арендовал помещение, переоборудовал его в бар, подбирал персонал и травести-артистов, утверждал программы мероприятий и помогал их проводить.

«Также он обеспечивал проведение фото- и видеосъемок выступлений и размещение изображений и видеоматериалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения в Telegram-канале», — заявили в ведомстве. Это, по мнению следователей, могло давать доступ к информации многим людям.

Помимо этого, арестованный владелец бара распределял прибыль от деятельности заведения, выплачивал зарплату работникам и закупал необходимые товары и услуги.

Ранее суд арестовал двух сотрудников этого же бара. В их обязанности входил подбор персонала, контроль за качеством обслуживания гостей, а также утверждение программы выступлений и мероприятий.