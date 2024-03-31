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15:39, 31 марта 2024Мир

Во Франции осудили идею передать ВСУ сотни танков и ракет

Филиппо: идея главы МО Франции Лекорню передать ВСУ танки и ракеты недопустима

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Лидер французской оппозиционной центристской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал идею главы Министерства обороны (МО) Франции Себастьяна Лекорню поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «танки и ракеты». Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети X.

«Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооруженных сил Лекорню заявил, что Франция "передаст сотни танков и ракет на Украину! Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, и как можно быстре» — говорится в его сообщении.

Филиппо также подчеркнул, что подобные обещания украинским властям звучат на фоне того, как «Париж просит французов затянуть пояса» из-за дефицита бюджета страны.

Ранее Лекорню заявил, что Париж в рамках очередного пакета военной помощи передаст ВСУ сотни старых, но «все еще функциональных» бронемашин. Речь идет о бронетранспортерах VAB, которым более 40 лет. По словам министра, VAB хоть и является старой техникой, однако «все еще работает» и принесет Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительную пользу. Он добавил, что сотни машин будут переданы украинской стороне в 2024-м и начале 2025 года.

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      Виктория Кондратьева
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