Президент Вучич: армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия страны приобретает реактивные системы залпового огня РСЗО, истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич рассказал о военных закупках Сербии и сообщил, что страна находится в процессе приобретения новых аппаратов.

«Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего опираемся на отечественную промышленность, отечественное производство», — подчеркнул он.

Ранее Вучич пообещал обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном покупку истребителей Rafale. Встреча глав двух государств состоится в ближайшие дни.