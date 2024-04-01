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12:04, 1 апреля 2024Из жизни

Аллигатор съел аллигатора

В США бегунья наткнулась на аллигатора, который съел своего сородича

Фото: Ansie Potgieter / Unsplash

В США женщина стала свидетельницей того, как один аллигатор съел другого. Об этом пишет FOX News.

Жительница Флориды Сью Эдвардс совершала утреннюю пробежку вокруг озера Бэбок Ранч 24 марта, когда заметила аллигатора неподалеку. Она поняла, что наткнулась на что-то странное, лишь когда подбежала ближе. «Когда я приблизилась, я увидела что-то у него в пасти. Сначала мне показалось, что это змея, но потом я поняла, что это аллигатор поменьше», — рассказала бегунья журналистам.

Эдвардс остановилась, чтобы сделать несколько снимков, а затем продолжила пробежку. Она также предупредила о рептилиях тех, кого встретила на пути, особенно людей, гуляющих с собаками. Затем она зашла на второй круг вокруг озера и увидела, как большой аллигатор погрузился в воду вместе с добычей. Зоологи называют аллигаторов всеядными и подтверждают, что в дикой природе они прибегают к каннибализму и едят более мелких сородичей.

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Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Он схватил мужчину за руку и откусил ему кисть.

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      Антонина Черташ
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