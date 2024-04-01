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22:01, 1 апреля 2024Мир

Аналитик объяснил причину распространения фейков о «Крокусе» на Западе

Аналитик Модаббер: Запад публикует фейки о теракте в РФ, чтобы скрыть свою роль
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress

Иранский аналитик в области экономики и политики, советник по делам России Рухолла Модаббер объяснил в разговоре с РИА Новости, почему западные СМИ распространяют недостоверные данные о теракте в «Крокус Сити Холле». По мнению эксперта, публикацией фейков о трагедии Запад пытается отвлечь внимание общественности от собственной причастности к произошедшему.

Он добавил, что «сегодня совершенно ясно, что "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) — инструмент для реализации политических решений США и Англии». Модаббер также напомнил, что Соединенные Штаты Америки «солгали, заявив, что довели до сведения Ирана информацию о террористическом акте в Кермане».

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Спикер подчеркнул, что подобные действия представляют собой «рекламную игру США для отвлечения внимания общественности», в которой американская сторона пытается выставить себя осведомленной и профессиональной. В действительности, объяснил Модаббер, речь идет лишь о том, что США «знают об операции своих собственных агентов» и «хотят продать эту информацию другим».

Ранее следователи начали процессуальную проверку по обращению депутатов Государственной Думы о террористической деятельности против РФ со стороны стран Запада. В рамках проверки будут тщательно изучены данные, представленные депутатами и общественными деятелями. По ее результатам следственные органы примут процессуальное решение.

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      Маргарита Пименова
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