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14:34, 1 апреля 2024Силовые структуры

Начата проверка по обращению депутатов о причастности Запада к терактам в России

СК проверяет обращение депутатов ГД о причастности Запада к терактам в России

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи начали процессуальную проверку по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против России со стороны западных стран. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В рамках доследственной проверки будут тщательно изучены данные, представленные депутатами Госдумы и общественными деятелями. По ее итогам следственные органы примут процессуальное решение.

27 марта стало известно об обращении в СК депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, философа Александра Дугина и бывшего депутата Рады Украины Андрея Деркача, которые выдвинули версию об организации и финансировании со стороны США и западных стран террористических преступлений, направленных против России.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске готовила группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) при содействии Службы безопасности Украины. По его словам, к организации преступления причастны спецслужбы США и Великобритании.

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      Любовь Ширижик
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