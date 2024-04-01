Арабские туристы устремились в Россию по одной причине

Арабские путешественники предпочитают гастрономический туризм в России

Путешественники из арабских стран устремились в Россию ради гастрономического туризма. Эту причину раскрыло РИА Новости со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

«Гости из стран Персидского залива проявляют интерес к большим городам, предпочитают высокую кухню и эксклюзивные развлечения», — выяснили аналитики. Уточняется, что некоторые туристы даже составляют списки ресторанов и отелей, которые стоит посетить, и передают их из рук в руки.

При этом приезжие из Ирана предпочитают горнолыжный отдых, приключенческие туры и изучение исторических достопримечательностей. Они выбирают поездки на Байкал, Эльбрус, Алтай и в Мурманск, куда они отправляются наблюдать за северным сиянием.

Авторы исследования отметили, что арабских туристов нужно привлекать высоким сервисом и хорошо продуманными турпродуктами. Также для них стоит предусмотреть халяльные рестораны и места для молитв. Заинтересовать больше путешественников позволит и развитие прямого авиасообщения.

Ранее в Приморье захотели увеличить туристический поток из Китая. Там планируют улучшать транспортное сообщение с соседней страной и улучшать сервис, ориентированный на гостей из Поднебесной.