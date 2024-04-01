Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:15, 1 апреля 2024Наука и техника

Российские военные восстановили трофейную БМП Marder

Бойцы «Центра» изучили и восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» изучили и восстановили своими силами трофейную немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом передает РИА Новости.

Один из военных рассказал, что у Marder обнаружили неисправность топливной системы, а также повреждения радиаторов охлаждения и электропроводки. Сейчас машина полностью на ходу.

«Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро», — отметил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Проанализируем объективно и самокритично». Эрдоган признал поражение его партии на муниципальных выборах в Турции

      Причины появления сексуального фетиша на кормление грудью объяснили

      Стало известно о создании на базе Польши контура ПВО-ПРО

      Российские военные восстановили трофейную БМП Marder

      В российском регионе самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу

      В России начнут блокировать на кассе просроченные товары

      Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

      Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи

      Пара порномоделей поделилась секретами страстных отношений

      Дипломат оценил отношения России и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше