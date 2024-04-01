Российские военные восстановили трофейную БМП Marder

Бойцы «Центра» изучили и восстановили первую трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» изучили и восстановили своими силами трофейную немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом передает РИА Новости.

Один из военных рассказал, что у Marder обнаружили неисправность топливной системы, а также повреждения радиаторов охлаждения и электропроводки. Сейчас машина полностью на ходу.

«Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро», — отметил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения.