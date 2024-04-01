Бывшего вице-премьера Чувашии арестовали за взятку

Суд арестовал бывшего вице-премьера Чувашии Данилова по делу о взятке

Суд в Чувашии арестовал бывшего вице-премьера республики Павла Данилова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Кузнецова.

Уточняется, что уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере») в отношении экс-чиновника было возбуждено в субботу, 30 марта. О заключении фигуранта под стражу ходатайствовало следствие.

По предварительным данным, в период с сентября 2022 года по апрель 2023-го Данилов, занимая должность заместителя председателя Кабинетов министров Чувашской Республики, получил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 32 миллионов рублей. Эти деньги были переданы чиновнику за заключение госконтрактов с определенными организациями, подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями.

Данилов был задержан сотрудниками ФСБ 30 марта. В тот же день с поличным задержали и Алексея Антонова, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

