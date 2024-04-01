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11:32, 1 апреля 2024Из жизни

Четырехлетний мальчик насмотрелся кино и воткнул ножницы в голову сестры

В Таиланде четырехлетний мальчик воткнул ножницы в голову десятилетней сестры

Фото: Naomi O'Hare / Unsplash

В Таиланде ребенок играл во дворе после того, как насмотрелся кино, и едва не погубил сестру. Об этом пишет AsiaOne.

Четырехлетний мальчик по имени Нуи и его десятилетняя сестра Фейс играли рядом с домом в субботу, 23 марта. За детьми присматривала 16-летняя Юи. В какой-то момент у ребенка в руках оказались ножницы, и Юи крикнула Фейс быть осторожнее и отойти от Нуи с ножницами.

Окрик Юи расстроил мальчика, и вместо того, чтобы бросить ножницы, он решил повторить сцену, которую видел в кино. Ребенок запустил раскрытые ножницы в сестру. Одно из лезвий воткнулось в голову девочки. Ее крики услышал дедушка детей, он сразу попытался вытащить ножницы, но ему это не удалось.

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Фейс оперативно привезли в больницу. Оказалось, что ножницы погрузились в череп на два с половиной сантиметра и едва не задели нерв. Девочке провели операцию и успешно извлекли лезвие. Через два дня, убедившись, что инцидент не повредил мозг, ее выписали.

Ранее сообщалось, что в мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу. Инородное тело заметили во время компьютерной томографии. По мнению врачей, иглу ей в голову воткнули родители вскоре после ее рождения. Таким образом они хотели избавиться от ребенка.

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      Антонина Черташ
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