Девушка заказала в ресторане суп и салат и столкнулась с неожиданной реакцией

Пользовательница сети под ником ashleymkenney поделилась историей о том, как она сделала заказ в ресторане и столкнулась с неожиданной реакцией официантки. На ее видео, опубликованное в TikTok 24 марта, обратило внимание издание The Daily Dot 29 марта.

Авторша ролика рассказала, что недавно сходила в ресторан, где заказала суп и салат. По словам девушки, официантка удивилась ее заказу. «Оба блюда для вас? Вы их сможете съесть?» — процитировала она сотрудницу заведения.

Многие пользователи раскритиковали поведение официантки. «Мне кажется, что в любом ресторане должно быть негласное правило не комментировать, сколько ест тот или иной гость. Она очень странно себя повела», «Она не сказала бы так, если бы на вашем месте был мужчина», «Суп и салат — это стандартный обед», — поддержали они рассказчицу.

Один из участников обсуждения заявил, что попал в похожую ситуацию. «Однажды в тайском ресторане официантка отказалась принести мне два первых блюда, потому что, по ее словам, это было очень много. В ответ я сказал, что я хочу именно это и заплачу за еду, но она все равно отказалась принести мне заказ», — пожаловался он.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она пожаловалась на плохую доставку в службу поддержки пиццерии и получила неожиданный ответ. Ее публикация вызвала бурные обсуждения в сети.