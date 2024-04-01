Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Девушка заказала в ресторане суп и салат и столкнулась с неожиданной реакцией

Фото: @ashleymkenney

Пользовательница сети под ником ashleymkenney поделилась историей о том, как она сделала заказ в ресторане и столкнулась с неожиданной реакцией официантки. На ее видео, опубликованное в TikTok 24 марта, обратило внимание издание The Daily Dot 29 марта.

Авторша ролика рассказала, что недавно сходила в ресторан, где заказала суп и салат. По словам девушки, официантка удивилась ее заказу. «Оба блюда для вас? Вы их сможете съесть?» — процитировала она сотрудницу заведения.

Многие пользователи раскритиковали поведение официантки. «Мне кажется, что в любом ресторане должно быть негласное правило не комментировать, сколько ест тот или иной гость. Она очень странно себя повела», «Она не сказала бы так, если бы на вашем месте был мужчина», «Суп и салат — это стандартный обед», — поддержали они рассказчицу.

Один из участников обсуждения заявил, что попал в похожую ситуацию. «Однажды в тайском ресторане официантка отказалась принести мне два первых блюда, потому что, по ее словам, это было очень много. В ответ я сказал, что я хочу именно это и заплачу за еду, но она все равно отказалась принести мне заказ», — пожаловался он.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она пожаловалась на плохую доставку в службу поддержки пиццерии и получила неожиданный ответ. Ее публикация вызвала бурные обсуждения в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Активы зятя, матери и родственников. Арестованы счета по делу об изъятии имущества «Макфы» на 100 триллионов рублей

      Поставки вина из Европы в Россию рухнули

      Обвиняемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы арестовали

      Девушка заказала в ресторане суп и салат и столкнулась с неожиданной реакцией

      В России зафиксировали рост тревоги после теракта в «Крокусе»

      На Западе заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям

      Российский военный самовольно оставил место службы и был приговорен к колонии

      Изменение уровня жизни многодетных семей в России оценили

      Телезвезда в бикини прокатилась на лыжах по снежному склону

      Стало известно о проблемах ВСУ с дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше