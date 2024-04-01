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10:39, 1 апреля 2024Экономика

Один из главных партнеров «Газпрома» начал закупать газ у Турции

Венгрия с 1 апреля начала закупать газ в Турции

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

С понедельника, 1 апреля, Венгрия начала закупать природный газ в Турции в рамках договоренностей, достигнутых летом прошлого года. В ближайшие два квартала поставки составят 275 миллионов кубометров, передает РИА Новости.

Страна остается одним из главных европейских партнеров «Газпрома», который приобретает значительные объемы топлива. В сентябре 2021 года стороны подписали контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров в год в течение 15 лет. В августе 2022-го стало известно о дополнительном соглашении на поставки 5,8 миллиона кубометров газа в сутки (2,1 миллиарда в год).

Соглашение между венгерской компанией MVM и турецкой Botas стороны заключили в августе во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Будапешт. При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указывал, что страны могут договориться о хранении турецкого газа в венгерских хранилищах.

Ранее МИД Венгрии указывал, что руководство страны работает над диверсификацией поставок газа и ищет новых партнеров, но в краткосрочной перспективе отказаться от российских объемов не получится. При этом Сийярто отмечал, что страна более не нуждается в транзите газа через Украину, потому что турецкое направление полностью закрывает потребность в топливе.

Год назад Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море. По оценке руководства республики, только это месторождение закроет 30 процентов потребностей страны в топливе, что станет серьезным шагом к достижению энергетической независимости.

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      Платон Щукин
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