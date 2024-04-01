Стало известно о проблемах ВСУ с дронами

ЦКБР: у ВСУ остаются проблемы в подвозе дронов на фронт и подготовке расчетов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы в подвозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на фронт и подготовке расчетов. Об этом заявил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные украинские дроны, Дмитрий Кузякин, пишет РИА Новости.

Как уточнил специалист, Киеву удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона, однако у них сохраняются проблемы с беспилотниками. Как указал эксперт, такие объемы позволяют применять их по любым целям без ограничений. «Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте», — подчеркнул Кузякин.

ВСУ не могут решить вопросы с подвозом БПЛА на линию боевого соприкосновения и с количеством обученных кадров FPV-расчетов, добавил он.

Ранее стало известно, что на запорожском направлении российские военнослужащие заполучили редкие образцы дронов ВСУ.