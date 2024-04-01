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11:39, 1 апреля 2024Бывший СССР

Политолог рассказал о попытке Армении шантажировать Россию

Безпалько: Армения шантажирует Россию, добиваясь действий против Азербайджана
Богдан Безпалько

Богдан Безпалько. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что Армения пытается шантажировать Россию, чтобы добиться преференций и действий против Азербайджана. Его слова передает РИА Новости.

«Ереван пытается шантажировать Москву, добиться каких-то преференций или действий. Преференций, вероятно, кредитно-денежных, а действий, очевидно, направленных против Азербайджана», — заявил Безпалько.

По его словам, действия и заявления властей Армении могут «набрать критическую массу» и перейти в плоскость действий — Армения может официально выйти из ОДКБ и вступить в новые партнерские программы с НАТО.

Безпалько считает, что Ереван не откажется от своих устремлений, даже если Москва поддастся шантажу, предоставив стране финансовую помощь.

«Да и сами руководители в Армении не верят в успешность этого шантажа. Скорее всего, можно будет эти решения просто отложить на какое-то время», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен, однако существующие проблемы невозможно скрыть.

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