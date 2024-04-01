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07:04, 2 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказал о ягодичной амнезии и ее опасности

Фото: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Фитнес-тренер Донован Грин рассказал о состоянии под названием ягодичная амнезия и его опасности. Слова специалиста приводит Huff Post.

По словам Грина, это состояние появляется из-за долгого нахождения в сидячем положении и характеризуется нарушением функционирования средней ягодичной мышцы. «Это может привести к болям в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодицы не будут работать должным образом даже при выполнении упражнений, нацеленных на них», — отметил Грин.

Тренер Джефф Белл рассказал о способах профилактики ягодичной амнезии. «Нужно поддерживать себя активным и здоровым. Если вы сидите в течение длительного времени, делайте перерывы, чтобы встать, потянуться и походить», — отметил специалист.

29 марта фитнес-тренер Зана Моррис назвала идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе. Моррис назвала подобным упражнением отжимания.

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      Алексей Гусев
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