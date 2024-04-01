В Москве двое мужчин перепутали Infiniti и сожгли чужую машину

В Москве суд арестовал двух мужчин за поджог Infiniti по ошибке

Гагаринский суд Москвы арестовал Алексея Ракчеева и Артема Маркелова за поджог чужого автомобиля марки Infiniti. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 30 мая. Они обвиняются в совершении преступления по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

С одним из них в мессенджере списался неизвестный и предложил за деньги сжечь автомобиль Infiniti QX60, принадлежащий бизнесмену Сергею Мыльникову, пишет Telegram-канал SHOT. Однако поджигатель и отправившийся с ним на дело товарищ перепутали машину и по ошибке уничтожили иномарку соседа предпринимателя, купленную тем всего три месяца назад.

27 марта сообщалось, что в Челябинской области полиция задержала 38-летнего местного жителя, который пытался поджечь здание администрации поселка Северный. На преступление он пошел из-за конфликта с женой. Мужчина облил здание легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но ничего не получилось, поэтому несостоявшийся поджигатель ушел.