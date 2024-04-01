Карпин сравнил уровень «Динамо» и сборной Сербии

Валерий Карпин заявил, что сборная Сербии сильнее «Динамо»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил уровень московского «Динамо» и национальной команды Сербии. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По его словам, сербская сборная сильнее российского клуба. «Если бы мы играли 10 на 10, не думаю, что с ними был бы такой счет», — добавил тренер.

29 марта в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на выезде встретился с «Динамо». Южане одержали победу со счетом 4:1.

21 марта сборная России провела в Москве товарищеский матч с Сербией. Гости остались в меньшинстве в первом тайме и потерпели поражение со счетом 0:4.