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23:13, 1 апреля 2024Спорт

Карпин сравнил уровень «Динамо» и сборной Сербии

Валерий Карпин заявил, что сборная Сербии сильнее «Динамо»

Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин сравнил уровень московского «Динамо» и национальной команды Сербии. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По его словам, сербская сборная сильнее российского клуба. «Если бы мы играли 10 на 10, не думаю, что с ними был бы такой счет», — добавил тренер.

29 марта в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на выезде встретился с «Динамо». Южане одержали победу со счетом 4:1.

21 марта сборная России провела в Москве товарищеский матч с Сербией. Гости остались в меньшинстве в первом тайме и потерпели поражение со счетом 0:4.

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      Алексей Гусев
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