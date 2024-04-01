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12:35, 1 апреля 2024Культура

Киркоров предсказал Леонтьеву возвращение на сцену

Киркоров заявил, что Леонтьев вернется на сцену после отпуска

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров высказался об уходе со сцены народного артиста России Валерия Леонтьева. Его слова прозвучали в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

По мнению Киркорова, Леонтьев вернется на сцену. «Конечно, он вернется на сцену! Он и не уходил! Он просто взял немножко отпуск. Он за столько лет так наездился, что сейчас просто имеет право отдохнуть!» — заявил артист.

19 марта Леонтьев объявил об уходе со сцены. Певец заявил, что жанр, на который он положил полвека, не терпит дряхлости. Концертный директор певца Борис Чигирев сообщил, что музыкант после ухода со сцены планирует отдыхать и путешествовать.

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      Варвара Кошечкина
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