Киселев напомнил о позиции Путина насчет смертной казни

Киселев: президент России Путин не выступал в поддержку смертной казни

Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев напомнил, что президент России Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни. Его слова приводит РИА Новости.

Киселев назвал смертную казнь жестоким инструментом и подчеркнул, что для Путина жизнь каждого из россиян бесценна.

«Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон», — подчеркнул журналист.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии.