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06:24, 1 апреля 2024Силовые структуры

Следователи изъяли в МЧС связанные с «Крокусом» документы

Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус Сити Холлом»

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Следователи изъяли в подразделениях главного управления МЧС России по Московской области документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла», пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отметил источник, в ведомстве прошла выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в концертном зале. В частности, специалисты должны проанализировать данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Ранее стало известно, что процесс признания потерпевшими посетителей «Крокус Сити Холла» продолжается. Зрители концертного зала и другие неравнодушные граждане продолжают обращаться в Следственный комитет (СК) РФ.

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      Марина Совина
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