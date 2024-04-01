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14:42, 1 апреля 2024Бывший СССР

Мэр Харькова потребовал миллиарды долларов на восстановление города

Мэр Харькова Терехов потребовал 10 миллиардов долларов на восстановление города

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов потребовал выделить на восстановление города 10 миллиардов долларов. Такую сумму он озвучил в интервью изданию «Лига».

«Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов», — заявил Терехов.

Мэр подчеркнул, что ни один бюджет города во всем мире не смог бы выдержать такой нагрузки, поэтому Харьков надеется привлечь международных партнеров к финансированию.

Ранее мэр Харьков заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура. Ситуацию в энергетической отрасли региона он назвал очень тяжелой.

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      Алевтина Запольская
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