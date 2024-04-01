Мэр Харькова потребовал миллиарды долларов на восстановление города
Мэр Харькова Терехов потребовал 10 миллиардов долларов на восстановление города
Мэр Харькова Игорь Терехов потребовал выделить на восстановление города 10 миллиардов долларов. Такую сумму он озвучил в интервью изданию «Лига».
«Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов», — заявил Терехов.
Мэр подчеркнул, что ни один бюджет города во всем мире не смог бы выдержать такой нагрузки, поэтому Харьков надеется привлечь международных партнеров к финансированию.
Ранее мэр Харьков заявил, что в городе разрушена практически вся критическая инфраструктура. Ситуацию в энергетической отрасли региона он назвал очень тяжелой.