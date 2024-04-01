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15:56, 1 апреля 2024Бывший СССР

МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам в России

Представитель МИД Казахстана сделал предупреждение гражданам, находящимся в РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, находящимся в России. Его слова передает ТАСС.

Граждане Казахстана во время нахождения на территории России должны иметь при себе все документы на случай, если их попросят предъявить сотрудники правоохранительных органов, говорится в сообщении.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», — заявил на брифинге дипломат.

Граждане Казахстана, находящиеся в России, пока не обращались в посольство с какими-либо жалобами.

Ранее стало известно, что в казахстанском городе Актау задержали мужчину по подозрению в подготовке акта терроризма. По данным Комитета национальной безопасности республики, задержан местный житель, который ранее был судим за убийство.

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      Валентин Карант
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