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13:03, 1 апреля 2024Бывший СССР

МИД России передал Украине досудебные претензии

Захарова: Киеву передали досудебные претензии о выдаче причастных к терактам

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Требования о выдаче причастных к терактам, которые Москва передала Киеву, содержат досудебные претензии, направленные по официальным каналам. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Речь идет, и это самое важное, о досудебных претензиях, которые переданы были официальным путем. Такова необходимая процедура», — отметила она и подчеркнула, что речь идет о требованиях в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Захарова также напомнила, что в числе требований Кремля — арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. По ее словам, 25 марта он цинично признал организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что агрессивная речь главы СБУ, напоминающая истерику, демонстрирует, что в Киеве всерьез восприняли требования Москвы в сфере антитеррора. Он добавил, что требования Москвы не означают перехода к переговорам, поскольку фронт и борьба с терроризмом — это две разные сферы.

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      Александр Курбатов
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